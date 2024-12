Ilrestodelcarlino.it - Critiche al Piano Urbanistico Generale: opposizione chiede maggiore coinvolgimento e chiarezza

È una critica di merito "non ideologica" perché "le linee generali delsono tutto sommato condivisibili" anche se "non è stato chiarito, dalla maggioranza, come troveranno attuazione". Il capogruppo del Pd, Massimo Buriani – che si distingue per garbo e preparazione su alcune tematiche – raduna attorno a sé una nutrita fetta di gruppo consiliare, all’indomani del via libera al nuovoadottato l’altro giorno dal Consiglio Comunale. Nell’argomentare il loro voto contrario gli esponenti dell’– assieme a Buriani anche Davide Nanni, Matteo Proto ed Enrico Segala – partono dal "mancatodelle opposizioni nella stesura del documento". Proseguendo sul metodo, il capogruppo in particolare rileva che – nel solco di un emendamento – sarebbe stato "più opportuno introdurre un monitoraggio annuale, con un report elaborato dai tecnici sull’effettiva attuazione delle misure contenute nel Pug, da portare in Consiglio Comunale a beneficio della città".