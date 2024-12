Formiche.net - Ben armata ma fuori dalla Nato. Il piano di Trump per l’Ucraina

“Uno degli attacchi più massicci alle nostre infrastrutture energetiche condotti fino a oggi”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito l’offensiva aerea portata avanti da Mosca, durante la quale sono stati lanciati circa novantatre missili e quasi duecento droni kamikaze. Di questi sono stati abbattuti ottantuno missili, undici dei quali intercettati dai sistemi F-16. L’offensiva ha causato “danni significativi alle attrezzature delle centrali elettriche”, ha dichiarato la più grande società elettrica privata ucraina Dtek, specificando che non ci sono state vittime e che i lavoratori del settore energetico stanno lavorando per ripristinare le operazioni.L’attacco delle scorse ore è soltanto l’ultimo episodio della più ampia campagna di Mosca volta a paralizzare l’infrastruttura energetica ucraina in previsione dell’inverno.