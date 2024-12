Tvpertutti.it - Ballando, Mariotto è sparito: cosa sta succedendo prima della semifinale

A 24 ore dalladicon le Stelle, in onda domani sera in diretta su Rai1, l'incertezza sulla presenza di Guillermoin giuria tiene banco. Dopo giorni di polemiche, lo stilista ha cancellato i suoi profili social, alimentando ulteriormente i dubbi sul suo futuro all'interno del celebre programma di Milly Carlucci. Le polemiche che hanno coinvolto Guillermohanno messo in discussione la sua presenza al tavolo dei giudici. L'episodio clou è stato il suo improvviso abbandono dello studio durante la puntata del 30 novembre scorso, subito dopo l'esibizioneballerina per una notte Amanda Lear. Un gesto inaspettato, avvenuto senza alcun preavviso e giustificato solo in un secondo momento con motivazioni poco chiare, che hanno spaziato dai problemi di salute a impegni lavorativi improrogabili.