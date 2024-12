Ilgiorno.it - Al volante ubriaca provocò incidente: tre le vittime. Patteggia due anni

PONTOGLIO (Brescia) Hato due– con pena sospesa – Desirée Gozzini, la venticinquenne di Pontoglio accusata di avere provocato la notte tra il 5 e il 6 agosto 2022 a Pinarella di Cervia (Ravenna), uncostato la vita a tre persone. Omicidio plurimo stradale e lesioni aggravate dalla guida in stato di ebbrezza – le fu riscontrato un tasso alcolemico di 1.03 g/l, pari al doppio del consentito – le imputazioni contestate. Nello schianto, avvenuto lungo via Bollana nella località romagnola in cui Gozzini era in vacanza, morirono Morena Amici, 52, di Lido Adriano;, Mariangela Bardi, 62, di Gambettola, che viaggiavano su una Panda, e il trentanovenne forlivese Luca Rosaldi, su uno scooter. Stando alla procura fu l’auto guidata dalla giovane di Pontoglioa innescare la carambola.