A Roma arriva il mondo magico di CircAfrica

Ildista perre in Italia, aall’ex Velodromo dell’Eur in Via Oceano Pacifico 162 dal 19 Dicembre al 2 febbraio 2025 portando con sé una miriade di talenti straordinari provenienti da diverse nazioni africane. Per la prima volta nel nostro paese, dopo una trionfale tournée in Austria e Germania, grazie alla Zoppis Show Productions, leader nella creazione di grandi show per la famiglia, questo spettacolo unico nel suo genere promette di incantare il pubblico con la sua esplosione di colori, ritmi e musiche travolgenti.Un Mosaico di Culture e Tradizioniè un omaggio alla diversità culturale e artistica del continente africano. Artisti eccezionali provenienti da Etiopia, Tanzania, Tunisia, Marocco, Kenya, Egitto, Senegal, Sud Africa e molte altre nazioni, tutti formatisi nelle scuole circensi di questi paesi, si esibiranno in numeri mozzafiato che hanno conquistato i più prestigiosi festival internazionali.