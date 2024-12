Liberoquotidiano.it - UnoMattina, Ossini e Ferolla fanno centro: a Rai 1 si stappa

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (chiude un anno solare decisamente tonico con significativi segni più nei trend di gradimento, rinnovato sia sul piano strettamente editoriale che nello stile di conduzione. Affidato a una dirigente di provata esperienza come Elsa Di Gati, curatrice di format come Cominciamo bene, Mi manda Raitre ed Elisir, lo storico contenitore di Rai 1 lunedì ha totalizzato 1.018.000 telespettatori col 20.2% di share. La media stagionale è del 18.4% ma il trend è in salita visto che l'ultima settimana ha registrato il 19.35% e 908.000 spettatori medi. Secondo i report dei pubblicitari, il giusto equilibrio tra temi più impegnativi (sanità, emergenza lavoro, tasse, conflitti nel mondo o grandi eventi come le elezioni Usa) e quelli più soft (come i regali di Natale, la tradizione del pandoro, riciclo dei materiali per la casa, lo skincare o consigli culinari) ha avuto effetto sulla catalizzazione dell'audience.