Ilfattoquotidiano.it - “Un mio storico fan ora segue un altro artista con la tartaruga che canta a petto nudo e spacca rose, che cazz* c’entra con me?”: lo sfogo di Scanu

“Quando si è eccessivamente esposti è un rischio, non si capisce bene se una cosa può essere amicizia. Ho un buon rapporto con i fan, ultimamente qualcuno si è perso, però ho sempre avuto una fanbase abbastanza forte”: lo ha detto Valerioospite del podcast The Man Under The Hood e lo riporta Fanpage. Il vincitore di Amici anno 2008 ha poi precisato di avere “sbagliato”: “Ho dato confidenza, ho permesso di entrare nella mia vita, a casa, a gente che non ne era meritevole. I fan sono importanti, ma è giusto che rimangano tali”. E ancora,ha anche fatto capire che uno dei suoi fan ‘storici’, che “si faceva 200 mila concerti. passata l’epoca, adessoun. Sono quelli che passano dallo stalking al niente”. Chi è l’in questione? Senza nominarlo, ilnte lo fa capire benissimo descrivendolo come “uno di quelli che usa l’autotune, ha la, si esibisce a