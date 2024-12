Sport.quotidiano.net - Tommaso Guzzo, l’opposto spacca-difese: "Questa Consar ha potenziale inespresso"

Nella vittoria dellacontro Cantù ha brillato la stella didei giallorossi ha messo a terra 17 palloni in 3 set, guadagnandosi il titolo di top scorer del match: "Sono molto contento di come abbiamo giocato contro Cantù e di come abbiamo approcciato. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento. Siamo stati grintosi; si è visto nitidamente che volevamo portare a casa questi 3 punti. Non sono partite facili, ma stiamo facendo davvero un grande lavoro in settimana. I progressi si vedono quasi quotidianamente".ha attaccato col 59% di efficienza (16 su 27), confezionando uno score personale di grande impatto e contribuendo al quarto 3-0 stagionale dei ravennati, sempre terzi della classe a quota 23, a -2 dalla capolista Prata: "È un campionato tosto ed equilibrato – ha proseguito– nel quale tutte possono vincere con tutte.