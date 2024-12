Sport.quotidiano.net - Tirreno-Adriatico 2025, tappe e date: il percorso completo dell'edizione numero 60

Roma, 12 dicembre 2024 – Per gli appassionati ognidi una corsa ciclistica è speciale, ma quando si tocca la cifra tonda allora si fa ancora più sul serio. Nel caso, nelsi toccherà quota 60 di quello che è uno degli appuntamenti clou del calendarioe gare World Tour in Italia. IlLa Corsa dei Due Mari scatterà lunedì 10 marzo, per finire domenica 16 marzo: nel mezzo 7e 1.130,9 km coperti con partenza da Lido di Camaiore e arrivo a San Benedetto del Tronto, ormai due location fisse. Nonostante la durata di appena una settimana, lasi conferma una corsa dal menù variegato, non a caso capace di soddisfare tutti i palati tra partecipanti e semplici appassionati. Nell', infatti, ci saranno una cronometro, dueper velocisti, tremiste e un arrivo in salita.