Quotidiano.net - Saipem, due progetti in Uk per 650 milioni di euro

Leggi su Quotidiano.net

ha ricevuto l'aggiudicazione definitiva dei dueNorthern Endurance Partnership e Net Zero Teesside Power per lo sviluppo delle strutture offshore per il trasporto e lo stoccaggio di CO2 nell'East Coast Cluster nel Regno Unito. Il valore complessivo dei due, per i quali a marzo aveva firmato una lettera d'intenti, è di circa 650di. Il lavoro dicomprende l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione di una condotta offshore da 28 pollici lunga circa 143 km, con i relativi approdi e strutture a terra di controllo e ispezione per il progetto 'Nep' e della linea di evacuazione dell'acqua per il progetto 'Nzt'. L'installazione offshore della condotta sarà eseguita dalla nave ammiraglia Castorone die le operazioni vicino alla costa saranno eseguite dal Castoro 10, nave posatubi dispecializzata in attività in acque poco profonde.