Ilfattoquotidiano.it - “Non è rigenerazione urbana: la Salva Milano farà salire i prezzi e vanificherà le inchieste” – Lettera-appello integrale di 140 prof ai senatori

Pubblichiamo la versionedellafirmata da 140essori – tra cui urbanisti, giuristi, sociologi – aiperché boccino la cosiddetta “”, una legge-condono che stravolgerà le regole urbanistiche e lascerà mano libera ai costruttori. Già approvata alla Camera, la riforma sarà presto discussa e votata definitivamente a Palazzo Madama.***Il Senato sta discutendo, dopo l’approvazione alla Camera dello scorso 21 novembre, la proposta di legge numero 1987, ora 1309. È stata chiamata “” ed è la risposta politica alle indagini giudiziarie sull’urbanistica milanese. Nata come un condono per sanare le irregolarità del passato, è stata trasformata in provvedimento “di interpretazione autentica” che, se approvato definitivamente, imporrà come legge in tutta Italia e per sempre la pratica dell’urbanistica seguita a, abrogando le disposizioni che impongono la pianificazione attuativa delle città, a garanzia dei servizi dovuti a tutti i cittadini.