Puntomagazine.it - Napoli, Auriemma: Fondamentale fare luce su possibili infiltrazioni mafiose a Pomigliano

Leggi su Puntomagazine.it

d’Arco:(M5S) commenta l’insediamento della commissione prefettizia d’accesso e le parole del sindaco Russo sulla mafiaROMA, 11 dic. – “L’insediamento della commissione prefettizia d’accesso nel Comune diè una notizia molto positiva e veramente importante per il comune campano e per chiunque sul territorio abbia a cuore l’affermazione della legalità. Proprio poche settimane fa avevo sollecitato il ministro Piantedosi a prendere ogni opportuna iniziativa, anche in accordo con la prefettura, per verificare il possibile inquinamento mafioso a. Anche un velato sospetto deve suscitare il massimo dell’allarme, e in questo caso siamo probabilmente ben oltre quel primo livello”. Lo afferma la deputata M5S Carmela.“Questo atto – aggiunge – dimostra come fossero inaccettabili, provocatorie e offensive le parole del sindaco Russo che più volte ha pubblicamente dichiarato che ‘la mafia anon esiste’.