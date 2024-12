Ilgiorno.it - Monza, la scuola chiude la strada: in via Omero i bimbi sfrattano le auto

Leggi su Ilgiorno.it

– Prove di gioco per ie di vivibilità pedonale sulladelle scuole a San Rocco. Venerdì, dalle 12 alle 18 (conchiusa al traffico dalle 9:30 alle 19), viaverrà chiusa al traffico per sperimentare quanto il quartiere sia pronto alla rivoluzione prevista dal Sus (Strategia di sviluppo urbano sostenibile, ovvero il progetto in atto per la riqualificazione delle scuole del quartiere e l’introduzione di nuove piste ciclabili, strade pedonali e più verde). La pedonalizzazione dell’area permetterà la realizzazione dell’evento’Via: unaper giocare’, diventando uno spazio di festa, socializzazione, divertimento e riflessione dedicato soprattutto ai bambini dell’Istituto comprensivo Koinè e alle loro famiglie, sensibilizzando l’intera comunità sui temi della mobilità sostenibile, della salute e della sicurezza delle strade scolastiche.