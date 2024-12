Ilnapolista.it - Mondiali 2034 in Arabia: «Proporremo 15 stadi, per i lavoratori abbiamo introdotto un sistema di protezione salariale»

Si chiama Hammad Albalawy l’uomo che ha guidato la candidatura dell’Saudita ai. Ha rilasciato un’intervista a Repubblica dopo l’assegnazione del torneo., Albalawy: «15dove ognuno sarà il benvenuto, senza esclusioni di genere»Lei sa che questo Mondiale evoca una parola: sportswashing. Come si difende?«E’ un momento di straordinaria trasformazione. Ospitare la Coppa del mondo sarà il prossimo passo del nostro sviluppo. Perché la trasformazione funzioni, siamo molto impegnati a investire per coinvolgere più persone possibili».In Qatar sono morti moltimigranti per realizzare gli. Avete pensato a interventi per evitare questi rischi?«Negli ultimi otto anniassistito a oltre 150 riforme sociali,abolito ilKafala (che prevedeva un lavoratore quasi schiavo del suo datore di lavoro),undiin cui si sono impegnate migliaia di organizzazioni in