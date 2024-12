Zon.it - Intervento da record all’Ospedale di Mercato San Severino: tumore all’esofago rimosso con tecnica innovativa

Leggi su Zon.it

Come riporta L’Occhio di Salerno, un innovativochirurgico, che segna un traguardo importante per la sanità campana, è stato effettuato presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) di Endoscopia Digestiva dell’Ospedale “G. Fucito” diSan. Si tratta di una Dissezione Endoscopica Sottomucosa (ESD), unadi avanguardia, comunemente utilizzata in Giappone per il trattamento dei tumori dello stomaco, ma ancora rara nei centri occidentali.Il caso clinicoL’ha coinvolto un paziente sessantenne della provincia di Salerno, affetto da unsquamoso di grandi dimensioni, esteso per circa 10 centimetri e interessando la quasi totalità della circonferenza dell’organo. L’operazione, durata tre ore, è stata eseguita dal dottor Mario Gagliardi, dirigente medico dell’UOC di Endoscopia Digestiva, con il supporto dell’equipe anestesiologica guidata dal dottor Giuseppe Terraciano e dell’UOC di Chirurgia Generale diretta dal professor Umberto Bracale.