361magazine.com - Grande Fratello, ex gieffino spezza una lancia a favore di una gieffina: “Sta facendo un bel gioco”

Leggi su 361magazine.com

, Enzo Paolo Turchiunadi Helena Prestes. Ecco cosa ha dichiarato il coreografo, Enzo Paolo Turchi dopo aver abbandonato ilsta tornando spesso in Casa per delle lezioni di danza. Il noto e tanto amato coreografo infatti sta realizzando insieme ai concorrenti la meravigliosa performance che andrà in onda nel corso della puntata natalizia, ovvero l’ultima del 2024.Leggi anche, Pier Silvio Berlusconi interviene e fa chiarezzaEcco cosa ha dichiarato il coreografoEnzo Paolo intervistato da Super Guida TV hato unadi Helena Prestes. La giovane modella da diverse settimane viene attaccata da tutti gli inquilini per i suoi atteggiamenti. Enzo Paolo Turchi dichiara: “I concorrenti mi convincono tutti perché gli voglio bene.