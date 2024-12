Quotidiano.net - Fascino ’Blanche’. La Fine Jewellery di Giorgio Armani

Sensuale, puro, inebriante: è il Gelsomino Sambac di origine indiana ma diffuso in tutto l’Oriente e anche da noi in Italia, protagonista di fiabe e leggende antichissime, essenza preferita dell’alta profumeria mondiale. Dunque un fiore prezioso e raro, straordinariamente chic. Sarà per queste qualità magiche chesi è ispirato a questo gelsomino del mito della bellezza per la sua ultima collezione diche ha voluto battezzare ’Blanche’, ricordando i petali lunghi e carnosi di questo magnifico fiore bianco per orecchini, anelli, collier e ear cuff realizzati in oro nuance. "Benché l’immagine che ho creato negli anni sia associata a un’assoluta sobrietà, ho sempre coltivato una vena ‘decorativa’, esplorata in primo luogo attraverso bijoux e monili che andavano a completare, sottolineandolo, il carattere dell’abito – racconta, che resta lo stilista più famoso al mondo –.