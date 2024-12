.com - BNT Banca chiude in crescita per l’ottavo anno consecutivo

MILANO (ITALPRESS) – Il 2024 per BNTsiine per il 2025 sono già in cantiere vari progetti, con un occhio alle evoluzioni del comparto privato: è il bilancio tracciato da Gianluca Girardi, direttore commerciale diPopolare di Sondrio e BNT, e Pasqualino Carrozzino, coordinatore prodotti di BNT, intervistati dall’agenzia Italpress. “PerBNTin, su tutte le proprie reti di distribuzione. Il mercato sta consuntivando un +1% ma negli ultimi mesi si è vista una ripresa particolarmente vivace, correlata all’andamento dei tassi” che “sono scesi. Il nostro prodotto è distribuito per i due terzi dalla nostra rete dellaPopolare di Sondrio, un altro terzo che è distribuito dalla nostra business Unit digitale, dal canale di mediazione creditizia, dai nostri uffici e dalla nostra rete agenziale diretta: abbiamo così diversi approcci alla clientela e riteniamo, attraverso la molteplicità di queste reti, di poter coprire sostanzialmente tutto il territorio nazionale”, ha spiegato Girardi.