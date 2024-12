Zonawrestling.net - VIDEO: Triple H dona una valigetta “luccicante” a Cody Rhodes. Torna una cintura del passato?

La WWE è prontissima per il ritorno di Saturday Night’s Main Event, show che si terrà il prossimo 14 dicembre. La compagnia ha deciso di puntare forte sull’effetto nostalgia, preparando uno spettacolo “retro” con grafiche e musiche del, oltre che al ritorno al tavolo di commento di Jesse “The Body” Ventura, storico ex commentatore nell’allora WWF. Le “vibes” retro, però, potrebbero non finire qui eH ha appena pubblicato tramite social unmolto particolare.Ilin questione, pubblicato su X direttamente dall’account di The Game, mostra quest’ultimore una misteriosain stile “Pulp Fiction” a, che sembra visibilmente sbigottito, aggiungendo un “è solamente per una notte”. Secondo i fan si tratterebbe della mitologicaWinged Eagle, utilizzata come WWF Championship a cavallo tra anni ottanta e novanta, resa iconica dalla New Generation e indossata da atleti del calibro di Shawn Michaels, Bret Hart, Undertaker e Hulk Hogan.