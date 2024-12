Formiche.net - Quale futuro per il mar d’Azov dopo la guerra in Ucraina? Gli scenari di Caffio

Si è nuovamente parlato del Mar Nero in questi giorni per evidenziare come Mosca non può farvi rientrare le navi allontanate dalla base siriana di Tartus perché Ankara ha sospeso l’applicazione della Convenzione di Montreux sugli stretti dall’inizio del conflitto del 2022.Lo status giuridico del Mar Nero come “mare chiuso” sottoposto al controllo della Turchia nell’interesse proprio e dei Paesi rivieraschi è un fattore politico-diplomatico di grande importanza; non minore è però il rilievo del Mar. Il piccolo bacino in cui sfocia il Don, incastonato tra Russia e, in comunicazione col Mar Nero attraverso lo Stretto di Kerch, è conteso dai due Paesi. Nel 2016 Kyiv ha instaurato presso una Corte arbitrale ad hoc un procedimento di composizione delle controversie di diritto del mare ai sensi della relativa Convenzione Unclos.