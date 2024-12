Papa | meritorie le azioni di salvataggio in mare dei migranti

Leggi su Ildenaro.it

Città del Vaticano, 11 dic. (askanews) –Francesco torna a lodare lo sforzo di quelle organizzche soccorrono e aiutano iinaggiungendo che, queste “si mettono in gioco”, “non guardando dall’altra parte” mentre, ha notato, “davanti alla vastità e alla complessità del fenomeno migratorio le Autorità civili non sempre riescono a farvi fronte pienamente secondo le loro responsabilità”. Parole nette utilizzate nel corso di una udienzaconcessa a operatori e responsabili della onlus ResQ- People saving people, che si occupano, appunto, di salvataggi innel Mediterraneo. Francesco, ricevendoli ha voluti ringraziarli “per la meritoria azione che svolgete – ha ricordato – a favore deiche attraversano il Mar Mediterraneo e di quelli che percorrono la via balcanica.