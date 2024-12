Lanazione.it - Nomina presidente Autorità portuale La Spezia: Salvini decide tra diplomazia e politica

Il nome del prossimodell’dellauscirà dal cilindro del ministro alle Infrastrutture Matteo. E diversamente non potrebbe essere, visto che la legge assegna questa competenza al suo dicastero. Ma anche volendo prescindere dalla postilla normativa che prevede un passaggio d’intesa con la Regione di riferimento, nel nostro caso con il neogovernatore Marco Bucci, è chiaro che la partita è tutta quanta diplomatica, e, vista l’omogeneità di colore politico lungo l’asse Roma-Genova, sostanzialmente interna allo schieramento di centrodestra. Eppure, come spesso accade, la realtà potrebbe dimostrarsi, a conti fatti, più creativa del più articolato calcolo delle probabilità. Partiamo dalle certezze. Il primo dato con cui fare i conti è questo: laal vertice di via del Molo è gemella, sullo scacchiere ligure, a quella per la scelta del numero uno di Palazzo San Giorgio.