Manchester United su Osimhen: Rashford o Zirkzee come contropartite

Il club inglese torna alla carica per l'attaccante del Napoli. Conte gradirebbe uno scambio con l'attaccante inglese.Ilnon molla la pista che porta a Victor. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, i Red Devils sarebbero pronti a tornare alla carica per l'attaccante del Napoli già nella finestra di gennaio.Per convincere il club partenopeo, la società inglese starebbe preparando un'offerta che includerebbe una contropartita tecnica di alto livello. Due i nomi sul tavolo: Joshua, ex Bologna, o la bandiera Marcus.Proprio quest'ultimo sarebbe particolarmente gradito a Antonio Conte. L'attaccante inglese, cresciuto nel settore giovanile dello, rappresenterebbe la soluzione ideale per risolvere i problemi realizzativi degli azzurri.