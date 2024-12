Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese salva una posizione molto difficile, alla 40a posizione pari, ma complessa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:56 E ovviamente tutti e due i giocatori ora se ne sono andati dera, naturale dopo una tensione del genere.survives both time trouble and’s advantage! The World Champion finds amazing defense and now, after the 40th move, the position is equal! #pic.twitter.com/VbegjHFCpN— International Chess Federation (@FIDEchess) December 11,13:54 E ora tutti e due i giocatori hanno 30 minuti in più, con 30 secondi di incremento per ogni mossa che verrà effettuata da qui in avanti.13:54 40. Af5 per, una bella mossa che mantiene l’armonia tra i pezzi e sostanzialmente fa sì che non rischi niente!13:53 1 minuto per.13:53 1’30” per.13:52 40. Te7,si espone lasciando chepossa prendere il pedone b2 con scacco, ma anche Af5 può essere un’opzione davvero bella per il