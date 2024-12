Quifinanza.it - Irpef 2025, l’aliquota scende ma il taglio delle detrazioni farà aumentare le tasse

Leggi su Quifinanza.it

La Legge di Bilancioè alle battute finali. Nulla è ancora stato deciso in maniera definitiva, ma è già possibile iniziare a tratteggiare come potrebbe essere l’nel. Viene sostanzialmente confermato il sistema a scaglioni che già conosciamo (sono tre complessivamente), sui quali vengono applicate specifiche aliquote. Al momento gli scaglioni previsti sono i seguenti:redditi fino a 28.000 euro: è prevista un’aliquota pari al 23%;redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro: aliquota al 35%;redditi oltre i 50.001 euro: aliquota del 43%.Tra i capitoli più importanti che saranno discussi in manovra, indubbiamente, c’è il nuovo tettoprevisto per i contribuenti con un reddito compreso tra i 75.000 e i 120.000 euro, per i quali verranno utilizzati due parametri: il coefficiente familiare e il reddito complessivo.