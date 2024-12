Isaechia.it - Gustavo Rodriguez, Belen e Cecilia aggiornano sulle sue condizioni di salute: “Papà dimostra di essere forte”

, ex naufrago de L’Isola dei Famosi, è rimasto coinvolto in un terribile incendio qualche giorno fa. Si trovava in un capannone di Gallarate e, nonostante le dinamiche dell’accaduto non siano ancora del tutto chiare, ciò che è certo è che ne sia uscito gravemente ustionato al viso e agli arti.I testimoni raccontano che il padre di Belén è corso immediatamente fuori dal luogo dell’incendio dimenandosi ed urlando. Le suesono parse subito serie. Fortunatamente però, nonostante sia ricoverato in terapia intensiva ancora in prognosi riservata, il 65enne risulta fuori pericolo di vita.La figliaaveva pubblicato un tenero scatto del giorno del suo matrimonio con Ignazio Moser, a sostegno di suo padre, per mostrargli vicinanza.In queste ultime ore, anche Veronica Cozzani, mamma delle duee di Jeremias, è intervenuta sui social per ringraziare tutti dell’affettoto e per aggiornare gli interessati circa ledidel marito