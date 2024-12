Lanotiziagiornale.it - Condono tombale per i no vax: nuovo scontro Salvini-Tajani

Non solo canone Rai, cittadinanza, Autonomia, banche, conflitti in corso, giustizia con la norma sulle detenute madri, Europa. Oggi Forza Italia e Lega si accapigliano anche sulper le multe ai no vax.“Le multe ai no vax erano state prorogate, ritengo giusto superare la pagina drammatica del Covid che fortunatamente è alle spalle”, ha detto il ministro e vicepremier leghista Matteo.“Guardiamo avanti – ha ribadito – è giusto chiudere quella pagina. Chiudere una volta per tutte il contenzioso col passato e annullare multe e sanzioni penso che sia un segno di pacificazione nazionale”. Altro che pacificazione nazionale.“Non può esserci un’amnistia che corrisponde a un’amnesia. C’è il dovere morale e civico della vaccinazione. Era un dovere in quel periodo perché sottrarsi a quel dovere avrebbe significato mettere a rischio la salute altrui”, ha detto Giorgio Mulé, vicepresidente azzurro della Camera.