Puntomagazine.it - Canta Suona e Cammina, il 14 dicembre a Napoli l’evento per decennale

Leggi su Puntomagazine.it

Le celebrazioni si terranno il 14al Conservatorio San Pietro a Majella di– Sala Scarlatti, con un concerto delle bande musicali alla presenza del Cardinale Emerito Sepe“” spegne le dieci candeline con un evento gratuito in programma sabato 14, alle ore 10.30, nel Conservatorio di musica San Pietro a Majella, a.Il progetto formativo, la cui missione è promuovere la musica tra i giovani e, attraverso di essa, creare percorsi di crescita culturale e sociale in contesti di grande bisogno, sarà raccontato al pubblico da alcuni dei suoi protagonisti, con la proiezione di un documentario realizzato per ile con le performance delle bande musicali composte prevalentemente da ragazzi tra gli 8 e i 15 anni, ma anche da allievi della sezione senior ormai cresciuti, che in questi anni hanno aderito all’iniziativa divenendo promettenti musicisti.