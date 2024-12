Metropolitanmagazine.it - Valeria Bruni Tedeschi, chi è l’attrice e sorella di Carla Bruni: “A 30 anni ho scoperto che avevamo padri diversi”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nata a Torino il 16 novembre 1964 (sotto il segno zodiacale dello Scorpione),viene da una famiglia decisamente altolocata. Suo padre, l’industriale e compositore Albertoe sua madre, attrice e pianista, Marisa Borini, hanno avuto altri due figli:, la famosa ex modella e moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, e Virginio, morto nel 2006 a causa di alcune complicazioni dovute all’AIDS. All’età di 9, con la sua famiglia si sono trasferiti a Parigi per scappare dal clima di terrore causato dalle Brigate Rosse negli’70. È nella capitale francese che la giovane è cresciuta e ha iniziato la sua carriera d’attrice.Formatasi da ragazzina alla Ecole des Amandiers, a Parigi, ha recitato sia in Francia che in Italia. Il primo film a cui ha partecipato è quello del suo insegnante di recitazione Patrice Chereau: “Hotel de France”, del 1987.