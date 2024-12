Liberoquotidiano.it - Univideo, le proposte per recuperare e valorizzare le opere cinematografiche disperse

Il film non è solo un prodotto cinematografico ma un'opera culturale che caratterizza la storia di un Paese. Promuovere l'importanza dell'Home video, legando quindi la pellicola ad un oggetto fisico dal carattere innovativo, collezionabile e fruibile in qualunque momento, consente di patrimonializzare la memoria storica e favorisce l'aggregazione sociale. In questo contesto occorre però affrontare il problema delle riedizioni di, ovvero fuori commercio, verso le quali è complicato individuare i titolari di diritti con cui stringere accordi di sfruttamento., l'associazione di categoria che rappresenta gli Editori Audiovisivi su media digitali (DVD, Blu ray, 4K Ultra HD) e online (piattaforme video on demand) grazie allo studio realizzato dall'Avv. Paolo Marzano, ha individuato tre specifici commi da integrare all'interno dell'Art.