Rubata una Polo al via le ricerche Individuato giovane nordafricano

C’è chi la domenica dell’Immacolata decide di dedicarsi agli addobbi natalizi e chi invece al furto automobili. Come un ragazzo nord africano di origine marocchina che da tempo gravita su Urbino, poi fermato e arrestato dagli agenti di Polizia del Commissariato ducale. Infatti nel pomeriggio dell’8 dicembre ilaveva deciso di rubare la Volkswagenin una proprietà privata a Vallefoglia. L’autore, che ha già all’attivo diversi reati, ha avuto tutto il tempo di utilizzare il mezzo come preferiva e di rientrare ad Urbino in serata, questo perché il proprietario dellaè rincasato solo in prima serata. È stato proprio quando ha raggiunto l’abitazione che si è accorto della mancanza dell’automobile, allertando subito il Commissariato e fornendo i dettagli per ritrovare il mezzo.