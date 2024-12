Calciomercato.it - Raspadori all’Inter con lo scambio: così convincono Conte

Leggi su Calciomercato.it

Giacomoprofilo assai interessante per i nerazzurri, gli scenari sulla possibile operazione per ottenere il via libera dal Napoli e dall’ex CtIl Napoli si lecca le ferite dopo una settimana molto negativa, in cui il doppio confronto con la Lazio ha portato due sconfitte dolorose. La prima negli ottavi di finale di Coppa Italia, la seconda in campionato, costata il primato in classifica. La squadra dipalesa qualche difficoltà di troppo specialmente in attacco, dove in molti sono sotto tono e dove non c’è spazio a sufficienza per tutti. A cominciare da Giacomocon lo– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Per il classe 2000, persiste il problema di adattabilità tattica e numerica nel Napoli ‘contiano’. Lanciato da titolare in coppa, ha inciso poco, lo stesso è accaduto da subentrato nel finale in campionato.