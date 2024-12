Lettera43.it - Quasi la metà degli ucraini si fida di Trump: il sondaggio della ong New Europe Center

Secondo un nuovonazionale commissionato dalla ong New, il 44,6 per centosidel presidente elettoStati Uniti Donald. Ciò nonostante le minacce di sospendere gli aiuti militari a Kyiv, l’invito a stringere un accordo con la Russia per la fine delle ostilità e il paventato ritiro Usa dalla Nato. Un analogo, condotto nel 2023, aveva evidenziato che il presidente uscente Joe Biden era ben più gradito (78 per cento) di(10 per cento). Salgono insomma le quotazioni di The Donald in Ucraina. «L’alto livello di sostegno dimostra che ci si aspetta una politica più chiara e decisa nei confronti dell’Ucraina da partenuova amministrazione statunitense», ha affermato l’ong in una nota. «Non si può escludere che alcuni intervistati nutrano speranze per il ripristinopace in Ucraina, di cuiha parlato durante la sua campagna elettorale».