Uomini e Donne opinione della puntata Gianmarco bacia Nadia per ripicca il tronista troppo aggressivo

puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 14 aprile 2025 su Canale 5, Gianmarco Steri bacia ancora Nadia e in studio si mostra aggressivo nei confronti delle sue corteggiatrici. Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gianmarco bacia Nadia per ripicca, il tronista troppo aggressivo Leggi su Comingsoon.it Nelladiin onda oggi, lunedì 14 aprile 2025 su Canale 5,Steriancorae in studio si mostranei confronti delle sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Tina Cipollari fuori controllo, microfono chiuso per evitare guai!. Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Damiano si dà alla fuga, ma avrà salvato la faccia?. Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma si tira una secchia d'acqua, Marina balla la samba. Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Damiano asfaltato, che figuraccia. Uomini e Donne, l'opinione della puntata: nuovo triangolo da tenere sott'occhio, Morena furiosa. Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Orlando show, il cavaliere confonde tutti compreso sé stesso!. Ne parlano su altre fonti

comingsoon.it riferisce: Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gianmarco bacia Nadia per ripicca, il tronista troppo aggressivo - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 14 aprile 2025 su Canale 5, Gianmarco Steri bacia ancora Nadia e in studio si mostra aggressivo nei confronti delle sue corteggiatrici.

Segnala msn.com: Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giuseppe contro tutti, il cavaliere in difficoltà - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 11 aprile 2025 su Canale 5, tutti contro Giuseppe che deve difenderesti dagli attacchi.

Lo riporta msn.com: Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gloria sa come farsi rispettare, Gianmarco lascia lo studio - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 10 aprile 2025 su Canale 5, Tina Cipollari e Cosimo Dadorante volano insieme a Madrid e lei torna a casa con una grande vittoria: la carta di cred ...