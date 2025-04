Meta userà i dati degli utenti per l’addestramento dell’IA come rifiutarsi

utenti di Facebook, Instagram e WhatsApp riceveranno delle notifiche da Meta che li aggiornerà sul nuovo piano di addestramento dell'IA. Nella comunicazione sarà possibile accedere a un modulo necessario a opporsi all'utilizzo dei propri datiL'articolo Meta userà i dati degli utenti per l’addestramento dell’IA: come rifiutarsi proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Meta userà i dati degli utenti per l’addestramento dell’IA: come rifiutarsi Leggi su Ildifforme.it A partire da domani glidi Facebook, Instagram e WhatsApp riceveranno delle notifiche dache li aggiornerà sul nuovo piano di addestramento dell'IA. Nella comunicazione sarà possibile accedere a un modulo necessario a opporsi all'utilizzo dei propriL'articoloperproviene da Il Difforme.

huffingtonpost.it riferisce: Meta userà i nostri dati per addestrare l'IA, scattano le notifiche - I dati potranno essere prelavati solamente dai dispositivi degli utenti maggiorenni, si potrà scegliere di opporsi con un modulo ...

Nota di quotidiano.net: Meta invia notifiche agli utenti europei sui dati utilizzati per l'IA - Meta informa gli utenti europei sull'uso dei dati per addestrare l'IA. Possibilità di opposizione tramite modulo.

milanofinanza.it riferisce: Meta inizia l’addestramento dell’AI in Europa: userà post e commenti su Facebook e Instagram. Ecco come funziona - La società di Mark Zuckerberg allenerà i suoi modelli di AI generativa con i contenuti pubblicati dagli utenti adulti sui social. Per opporsi al trattamento dei dati si dovrà compilare un form online ...