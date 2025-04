Sacchi con 7 kg di droga trovati in un orto in zona Navigli grazie al fiuto di Qarlo

Sacchi in un capanno tra attrezzi e cianfrusaglie in un orto all'incrocio tra in via Molinetto di Lorenteggio, all'incrocio con l'Alzaia del Naviglio grande. Il ritrovamento è stato fatto dagli agenti dell'unità cinofili con il cane pastore Qarlo di due anni e mezzo e da circa un anno in servizio effettivo con i "ghisa "di Milano. Ilgiorno.it - Sacchi con 7 kg di droga trovati in un orto in zona Navigli grazie al fiuto di Qarlo Leggi su Ilgiorno.it Milano, 14 aprile 2025 – Gli agenti della Polizia locale di Milano durante dei controlli hanno trovato sette chili di marijuana nascosti in alcuniin un capanno tra attrezzi e cianfrusaglie in unall'incrocio tra in via Molinetto di Lorenteggio, all'incrocio con l'Alzaia delo grande. Il ritrovamento è stato fatto dagli agenti dell'unità cinofili con il cane pastoredi due anni e mezzo e da circa un anno in servizio effettivo con i "ghisa "di Milano.

