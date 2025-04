Rai Mara Venier saluta il pubblico l’11 maggio

La stagione TV 2024/2025 si appresta a vivere le ultime settimane di messa in onda, ma per l'arrivederci a settembre c'è ancora tempo, almeno per quanto riguarda il daytime della Rai, che posticipa la chiusura di un mese rispetto alle iniziali intenzioni. Il daytime Rai chiude il 27 giugno. Entro la fine di maggio, le principali trasmissioni quotidiane della TV di Stato avrebbero dovuto chiudere baracca e burattini; i vertici aziendali, invece, hanno deciso di rimandare i saluti. La data che segnerà il termine della stagione slitta a venerdì 27 giugno. Di conseguenza, viene posticipata la programmazione dei palinsesti estivi, ormai ridotta a due mesi circa (luglio e agosto). Domenica In non si allunga e saluta l'11 maggio. In questo scenario, fa in qualche modo sorridere che uno dei pezzi forti del daytime non preveda ulteriori 'sforzi', anzi.

Nota di davidemaggio.it: Rai: il daytime termina a fine giugno. Ma non Domenica In - Quando finisce la stagione dei programmi del daytime Rai? Il termine viene posticipato al 27 giugno, ma non per Domenica In ...

Si apprende da msn.com: Drupi e la moglie Dorina ospiti di Mara Venier: “Innamorati come il primo giorno” - Carla Gozzi e la storia d'amore, che dura da ben 30 anni, con il marito Richard e ricorda il grave problema di salute che ha rischiato di far perdere la vita a suo marito.

Segnala msn.com: Drupi e il tumore al polmone: “Sono guarito, ho avuto tanta paura” - Il cantautore parla della malattia che lo ha colpito qualche tempo fa: "Ho vissuto un periodo difficile, ora sto bene" ...