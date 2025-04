Tennis esordio vincente per il Forza e Costanza in serie c

esordio che fa morale, porta i primi due punti e ribadisce che il Tennis Forza e Costanza può lottare per accedere alla seconda fase del campionato di serie C. Non poteva iniziare meglio la stagione del team bresciano, che sulla terra battuta dei campi del Castello ha sconfitto.

