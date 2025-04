Lotta bilancio negativo per l’Italia agli Europei Aurora Russo la grande speranza per il futuro

Lotta verso Los Angeles 2028 non è cominciato nel migliore dei modi per l’Italia che, in assenza degli unici medagliati a cinque cerchi dell’ultimo decennio Frank Chamizo (bronzo a Rio 2016) e Abraham Conyedo (bronzo a Tokyo 2021), ha raccolto una sola medaglia ai Campionati Europei di Bratislava grazie a quella che rappresenta ad oggi l’unica vera grande speranza per il futuro del movimento azzurro.Stiamo parlando di Aurora Russo, già capace di realizzare una bella impresa nella scorsa stagione diventando la prima donna italiana a qualificarsi per i Giochi dopo Atene 2004, che ha tenuto alta la bandiera tricolore in Slovacchia arrivando terza nella categoria 59 kg e ottenendo il primo podio della carriera in un grande evento internazionale a livello senior.La torinese classe 2003, archiviato un percorso giovanile ricco di successi (come la strepitosa doppietta Europei-Mondiali Under 20 nell’estate del 2023), sta cominciando a prendere le misure alle big europee e mondiali facendo esperienza e dimostrando di potersi togliere delle belle soddisfazioni nei prossimi anni. Oasport.it - Lotta, bilancio negativo per l’Italia agli Europei. Aurora Russo la grande speranza per il futuro Leggi su Oasport.it Il nuovo ciclo olimpico dellaverso Los Angeles 2028 non è cominciato nel migliore dei modi perche, in assenza degli unici medati a cinque cerchi dell’ultimo decennio Frank Chamizo (bronzo a Rio 2016) e Abraham Conyedo (bronzo a Tokyo 2021), ha raccolto una sola meda ai Campionatidi Bratislava grazie a quella che rappresenta ad oggi l’unica veraper ildel movimento azzurro.Stiamo parlando di, già capace di realizzare una bella impresa nella scorsa stagione diventando la prima donna italiana a qualificarsi per i Giochi dopo Atene 2004, che ha tenuto alta la bandiera tricolore in Slovacchia arrivando terza nella categoria 59 kg e ottenendo il primo podio della carriera in unevento internazionale a livello senior.La torinese classe 2003, archiviato un percorso giovanile ricco di successi (come la strepitosa doppietta-Mondiali Under 20 nell’estate del 2023), sta cominciando a prendere le misure alle big europee e mondiali facendo esperienza e dimostrando di potersi togliere delle belle soddisfazioni nei prossimi anni.

Il governo nel Piano strutturale di bilancio ammette: “Nel 2023 battuta d’arresto nella lotta…. Il bilancio dello slalom in rosa per l'Italia è ancora negativo. Della Mea: 'Per me una buona stagione considerando il gigante'. Con la legge di bilancio il governo cancella anni di lavoro contro le dipendenze dal gioco d'azzardo. Mercato, ricavi e non solo: le conseguenze del flop di Milan e Juventus in Champions. Stellantis: risultati di bilancio negativi, saranno erogati 676 euro medi – Federazione Italiana Metalmeccanici. MATTEO MACHIERALDO "Bilancio non positivo, abbiamo fatto tanti errori ma dobbiamo credere nei nostri mezzi". Ne parlano su altre fonti

Nota di oasport.it: Lotta, bilancio negativo per l’Italia agli Europei. Aurora Russo la grande speranza per il futuro - Il nuovo ciclo olimpico della lotta verso Los Angeles 2028 non è cominciato nel migliore dei modi per l'Italia che, in assenza degli unici medagliati a ...

Nota di msn.com: Panetta: "La lotta all'inflazione non è ancora vinta" - Le prossime decisioni di politica monetaria della Bce «dovranno bilanciare due fattori»: la debolezza dell'economia europea e le tensioni geopolitiche che «stanno frenando consumi e investiment». E po ...

Segnala informazione.it: La Banca d'Italia stacca un assegno di 644 milioni al Tesoro - La Banca d’Italia ha chiuso il bilancio 2024 con una perdita lorda di 7,3 miliardi di euro, in peggioramento di 200 milioni rispetto al 2023. L’alto livello dei tassi ufficiali ha continuato ad avere ...