Precipita nel fiume con la bicicletta grave un uomo di 40 anni

grave incidente in via delle Piovane a Val di Castello, dove un uomo è caduto con la sua bicicletta da un ponte nel fiume sottostante. Il 40enne, di origine straniera, ha subito un trauma al bacino e agli arti inferiori, rimanendo tuttavia sempre cosciente. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cisanello a Pisa tramite l'elisoccorso Pegaso. Le operazioni di recupero sono state complesse e hanno visto l'impiego, oltre al Pegaso, di un'automedica, un'ambulanza della Croce Bianca di Querceta e dei Vigili del Fuoco, responsabili del sollevamento e messa in salvo dell'uomo dal corso d'acqua.

