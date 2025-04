Biglietti gratis Tirrenia 40 indagati per corruzione ammiragli magistrati forze dell’ordine

Repubblica.it - Biglietti gratis Tirrenia, 40 indagati per corruzione: ammiragli, magistrati, forze dell’ordine Leggi su Repubblica.it Il pm Cotugno ipotizza favori in cambio di ticket per i traghetti da parte di giudici, funzionari di questure e prefetture. I militari delle Capitanerie sospettati di aver chiuso un occhio sulle violazioni ambientali. Chieste 13 misure restrittive, anche arresti

Biglietti gratis Tirrenia, 40 indagati per corruzione: ammiragli, magistrati, forze dell’ordine. Traghetti non a norma in cambio di biglietti gratis, si indaga anche per corruzione: la Procura chiede 13 misure cautelari. Napoli in jazz per la giornata internazionale. Litorale, taglio alle strisce blu: 1.730 parcheggi gratuiti in più a Marina e Tirrenia. Traghetti Sardegna, ecco tutte le offerte di San Valentino!. Ne parlano su altre fonti

Segnala genova.repubblica.it: Biglietti gratis Tirrenia, 40 indagati per corruzione: ammiragli, magistrati, forze dell’ordine - Il pm Cotugno ipotizza favori in cambio di ticket per i traghetti da parte di giudici, funzionari di questure e prefetture. I militari delle Capitanerie ...