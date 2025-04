La storia di Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo raccontata da lei stessa

Lulù Selassiè: la sua verità sulla relazione con Manuel Bortuzzo su Donne Magazine.

Lulù Selassie rompe il silenzio (dopo mesi): il figlio da Manuel Bortuzzo, i pugni alle porte, le urla in ospedale. Lulù Selassié condannata per stalking all'ex fidanzato Manuel Bortuzzo: «Non ho mai sbagliato nei suoi confron. Lulù Selassié dopo la condanna per stalking: “Con la denuncia, Manuel Bortuzzo mi ha tradito. Relazione tossica ma mai aggredito”. Manuel Bortuzzo dopo la condanna per stalking di Lulù Selassié: «Da lei ho ricevuto schiaffi e minacce di morte, ma ora il cattivo sembro io. Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, svelati nuovi retroscena: "Lui ha dichiarato che viveva nell'ansia ma la cercava". Stalking a Manuel Bortuzzo, Lulù Selassiè condannata a 1 anno e 8 mesi: “Minacciò l'ex di morte". Ne parlano su altre fonti

notizie.it comunica: La complessa vicenda tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: verità e accuse - Scopri la complessa vicenda tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, tra accuse di stalking e difese appassionate.

Nota di blogtivvu.com: Lulù Selassié svela la sua verità su Manuel Bortuzzo: messaggi e incontri segreti - Lulù Selassié svela la sua verità su Manuel Bortuzzo: messaggi e incontri segreti. Il racconto dell'ex Vippona.

msn.com riferisce: Lulù Selassié condannata per stalking all'ex fidanzato Manuel Bortuzzo: «Non ho mai sbagliato nei suoi confronti» VIDEO - Lulù Selassié è tornata a parlare della sua relazione con Manuel Bortuzzo in una video intervista rilasciata a Fanpage, dopo la condanna per stalking nei confronti dell’ex fidanzato. Le sue parole, ca ...