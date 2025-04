Usa uno studente 17enne uccide i genitori voleva i soldi per assassinare Donald Trump

Tgcom24.mediaset.it - Usa, uno studente 17enne uccide i genitori: voleva i soldi per assassinare Donald Trump Leggi su Tgcom24.mediaset.it Secondo l'Fbi il giovane, Nikita Casap, è accusato dell'omicidio della madre e del patrigno: sarebbe stato coinvolto in un complotto per rovesciare il governo degli Usa. Sul telefono aveva materiale legato a un gruppo neonazista

Usa: Una studentessa di 15 anni la killer della scuola. Sparatoria in un liceo a Nashville: 17enne uccide ragazzina, ferisce un altro compagno di scuola e si spara. Strage in una scuola del Wisconsin, studentessa spara e uccide due persone. Usa: arrestato a 11 anni, 'aveva un arsenale e una lista di persone da uccidere'.

