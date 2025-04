Katy Perry e Lady Bezos nello spazio successo per il volo tutto al femminile di Blue Origin

Katy Perry e le altre cinque donne dell’equipaggio tutto al femminile del volo spaziale di Blue Origin . Dopo circa dieci minuti in volo suborbitale, la missione NS-31 si è conclusa con un perfetto rientro nel deserto del Texas occidentale , dove il veicolo ha completato la sua traiettoria sopra la linea di Kármán , offrendo alle passeggere l’esperienza unica. Feedpress.me - Katy Perry e Lady Bezos nello spazio: successo per il volo tutto al femminile di Blue Origin Leggi su Feedpress.me Ha toccato terra la capsula cone le altre cinque donne dell’equipaggioaldelspaziale di. Dopo circa dieci minuti insuborbitale, la missione NS-31 si è conclusa con un perfetto rientro nel deserto del Texas occidentale , dove il veicolo ha completato la sua traiettoria sopra la linea di Kármán , offrendo alle passeggere l’esperienza unica.

Blue Origin, compagna di Jeff Bezos Lauren Sanchez e Katy Perry nello spazio per 11 minuti, al via la missione insieme ad altre 4 donne - VIDEO. Il primo volo spaziale tutto al femminile: a bordo di Blue Origin anche Katy Perry e Lady Bezos. Lady Bezos e 5 donne vip portano il glamour nello spazio: la missione in diretta. Blue Origin, oggi il lancio delle 6 donne nello spazio. Da Katy Perry a Lauren Sanchez: «Siamo pronte». Il cos. Blue Origin, il volo di Lady Bezos e Katy Perry verso i confini dello spazio. Blue Origin, missione al femminile. Da Lady Bezos a Katy Perry: ecco le protagoniste. VIDEO. Ne parlano su altre fonti

Nota di msn.com: Blue Origin, il volo di Lady Bezos e Katy Perry verso i confini dello spazio - Il volo NS-31, durato una decina di minuti, ha portato le sei turiste spaziali al confine tra atmosfera e spazio per sperimentare la microgravità ...

Si apprende da msn.com: Katy Perry e Lady Bezos oggi nello spazio, prima missione tutta al femminile dal 1963 - ?A bordo della navicella spaziale New Shepard della Blue Origin, sei donne vip arriveranno sopra la linea di Kármán dove potranno fluttuare in assenza di gravità ...

Segnala msn.com: Il primo volo spaziale tutto al femminile: a bordo di Blue Origin anche Katy Perry e Lady Bezos - Alle 15,30 italiane il il lancio della capsula New Shepard in Texas. Il volo durerà appena 11 minuti e le sei astronaute potranno fluttuare per qualche minuto ...