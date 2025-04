Sonic 3 Il Film in Blu ray e Ultra HD 4K anche steelbook in edizione limitata

Sonic 3 - Il Film, dopo il grande successo al boxoffice, approda in versione digitale fisica, per collezionisti e non: ecco i contenuti delle versioni Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd, anche in steelbook da collezione a tiratura limitata.

Sonic 3 - Il Film in Blu-ray e Ultra HD 4K, anche steelbook in edizione limitata. Sonic 3 – Il film arriva in DVD e Blu-Ray: oltre 50 minuti di extra. SONIC 3 – IL FILM , disponibile da oggi in DVD, Blu-ray™, 4K Ultra HD + Blu-ray e in due edizioni SteelBook. Sonic 3 - Il film è in prenotazione su Amazon Italia in versione DVD, Blu-Ray e 4K. Sonic 3: la recensione del terzo film di Jeff Fowler col porcospino blu. ‘Sonic 3’, Jim Carrey si sdoppia e arriva Keanu Reeves. Ne parlano su altre fonti

