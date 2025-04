Sei donne vip nello spazio il team con Katy Perry e Lady Bezos è rientrato in Texas

donne vip: Katy Perry, Laura Bezos, Aisha Bowe, Kerianne Flynn, Gayle King e Amanda Nguyen hanno effettuato il loro volo nello spazio. La cantante ha mandato un messaggio ai suoi fan prima della partenza: "Vi amo". Si attende ora l'apertura del portellone e l'uscita delle passeggere

