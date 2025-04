Sanità Abruzzese in Crisi Tasse Aumentate e Stop alle Assunzioni Pubbliche Boom per le Cliniche

Assunzioni nel settore sanitario pubblico e l'aumento dell'addizionale Irpef rischiano di favorire le Cliniche private, ampliando le disuguaglianze nell'accesso alle cure. La Regione Abruzzo si trova ad affrontare un disavanzo sanitario di circa 180 milioni di euro per l'anno 2024, una cifra che ha spinto l'amministrazione regionale a intraprendere misure drastiche. Tra queste, l'aumento dell'addizionale Irpef e il blocco delle Assunzioni di personale amministrativo nelle aziende sanitarie locali (ASL). ? Il Dipartimento Salute della Regione, guidato da Emanuela Grimaldi, ha inviato una comunicazione alle quattro ASL abruzzesi, imponendo la sospensione immediata delle Assunzioni di personale amministrativo e il blocco dei rinnovi dei contratti con agenzie interinali e cooperative. Abruzzo24ore.tv - Sanità Abruzzese in Crisi: Tasse Aumentate e Stop alle Assunzioni Pubbliche, Boom per le Cliniche Leggi su Abruzzo24ore.tv L'Aquila - Il blocco dellenel settore sanitario pubblico e l'aumento dell'addizionale Irpef rischiano di favorire leprivate, ampliando le disuguaglianze nell'accessocure. La Regione Abruzzo si trova ad affrontare un disavanzo sanitario di circa 180 milioni di euro per l'anno 2024, una cifra che ha spinto l'amministrazione regionale a intraprendere misure drastiche. Tra queste, l'aumento dell'addizionale Irpef e il blocco delledi personale amministrativo nelle aziende sanitarie locali (ASL). ? Il Dipartimento Salute della Regione, guidato da Emanuela Grimaldi, ha inviato una comunicazionequattro ASL abruzzesi, imponendo la sospensione immediata delledi personale amministrativo e il blocco dei rinnovi dei contratti con agenzie interinali e cooperative.

