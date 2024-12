Limited Edition TV la promo TIM con fibra e TIMVISION da 2490€

.com - Limited Edition TV, la promo TIM con fibra e TIMVISION da 24,90€

Limited Edition TV con TIM WIFI Casa e l'intrattenimento di TIMVISION a prezzo scontato che parte da 24,90€ al mese in base al pacchetto scelto da attivare entro il 18 dicembre. L'attivazione prevede un costo di 39,90€ una tantum e un costo mensile che varia in base ai contenuti del pacchetto scelto che include, in ogni caso, chiamate e navigazione senza limiti.

Hai tempo fino al 18 dicembre per attivare la Limited Edition TV con WiFi Casa che include chiamate e navigazione senza limiti e il pacchetto TIMVISION calcio e sport al costo di 24,90€.

Grazie alla tecnologia all'avanguardia, TIM offre fino a 2,5 Gbps di velocità per garantire:
Streaming senza interruzioni
Gaming online fluido
Smart working efficiente e stabile

Dettaglio delle offerte TIM WiFi Casa
TIM WiFi Casa propone diverse opzioni per le connessioni Internet di rete fissa, adatte a soddisfare ogni esigenza.