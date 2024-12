Scuolalink.it - Falsificazioni titoli universitari, anche linguistici: scoperti 176 aspiranti docenti ignari, due i fermati

Leggi su Scuolalink.it

Un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza nel Potentino ha portato all’arresto di due uomini accusati di. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha smascherato un sistema che ha coinvolto 176di aver ricevuto documenti falsi, causando un potenziale danno alla pubblica amministrazione e al sistema scolastico nazionale.: la dinamica dell’operazione e le accuse L’indagine è culminata con un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per i due principali indagati, ovvero il promotore dei corsi falsi, responsabile dell’organizzazione delle attività fittizie e del rilascio deicontraffatti e il grafico, incaricato di riprodurre fedelmente un modello di titolo originale utilizzato come base per le