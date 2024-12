Ilfattoquotidiano.it - Chi resiste più ai petroldollari? L’Eurolega di basket fa le Final Four ad Abu Dhabi: cosa c’è dietro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Parlare di novità è riduttivo, perché indubbiamente siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione. Per la prima volta nella storia del, le(ovvero le fasii della competizione in programma dal 23 al 25 maggio 2025) si disputeranno lontano dall’Europa. Più specificatamente all’Etihad Arena da 18mila posti di Abu. Ovviamente, tutto per una questione di soldi: una decisione presa da una lega privata che, ormai come ben noto, antepone il fattore economico a tutto il resto. D’altronde, chi rifiuterebbe 50 milioni di euro per promuovere uno sport che dispone di una minor concorrenza rispetto al calcio? Ecco, l’ECA (European Club Association) non si è fatta scappare l’occasione tra le mani. Su 13 membri (possessori di licenze pluriennali, tra cui la società italiana Olimpia Milano), 11 hanno votato favorevolmente: contrari solamente due storici club come Real Madrid e Olympiacos, caso vuole che siano anche tra le favorite alla vittoriae.